MANIAGO - Dal mese di giugno prenderà avvio il servizio di vigilanza tramite "addetti di vigilanza ecologica", nominati dal sindaco Umberto Scarabello, che, in qualità di pubblici ufficiali, affiancheranno gli agenti della Polizia locale per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, disciplinato dal Regolamento di gestione, liberamente consultabile sul sito del Comune di Maniago. Lo ha annunciato ieri il municipio.



AZIONE NECESSARIA

Si tratta di un'azione che si è resa necessaria per la presenza di troppi "furbetti" che non rispettavano le regole e che cagionavano danni alla collettività sia sotto il profilo economico - per il lavoro straordinario che il loro comportamento determinava - sia di decoro urbano.

«Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare i tempi e modi del sistema porta a porta, esponendo i contenitori dopo le 19 del giorno precedente a quello di raccolta e ritirandoli entro le 23 del giorno di raccolta - fa sapere il comunicato dell'amministrazione comunale, suggerito dal fatto che, spesso, in città si notano bidoni esposti fuori da case e condomini anche per numerose giornate precedenti e seguenti a quelle scelte per il passaggio di addetti e camion -. Si ricorda che le eccedenze di carta verranno raccolte solo se all'interno di contenitori di carta; le eccedenze di plastica verranno raccolte solo se all'interno di contenitori di plastica; non verranno raccolte le eccedenze di secco non riciclabile, di umido e vetro».



LE SANZIONI

C'è, poi, la nota dolente che l'arrivo degli "addetti di vigilanza ecologica" porta con sé: «In caso di accertamento di irregolarità, si potranno applicare sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 500 euro». Una multa di tutto rispetto che dovrebbe scongiurare comportamenti incivili come quelli che si sono verificati negli ultimi anni e che hanno riguardato anche abbandoni indiscriminati di rifiuti che, invece, potrebbero essere comodamente avviati alla discarica in modo del tutto gratuito.



APP GRATUITA

Dal municipio si ricorda, inoltre, che è possibile scaricare sul cellulare l'app gratuita "My Gea App" che potrà essere d'aiuto per gestire i rifiuti. Per qualsiasi dubbio, è anche possibile fare riferimento al numero verde 800 088 779, oppure consultare l'ecocalendario consegnato a domicilio a inizio anno. Ogni tipo di controversia trova una spiegazione nel già citato regolamento comunale gestione dei rifiuti consultabile su www.maniago.it. Infine, per coloro che magari sono meno avvezzi alla tecnologia, resta la possibilità di prendere un appuntamento con lo Sportello Rifiuti del Comune (0427 707296) per fugare eventuali dubbi.

Da quanto si è appreso, non ci sarà un periodo di transizione dall'arrivo degli "addetti di vigilanza ecologica". Per l'apprendistato, dunque, c'è ancora una settimana senza multe.