​«Tutto bene, tutto bene»: rifiuta il soccorso, ora è grave in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIUME VENETO (PORDENONE) - Sembrava una stupidaggine. L'auto che poco dopo le 18 di martedì lo aveva urtato davanti a casa, in via Mazzini a Cimpello, l'aveva fatto cadere dopo averlo colpito con uno specchietto laterale. «Tutto bene, tutto bene», aveva ripetuto E.F., 68 anni, rientrando nella propria abitazione. Quando è arrivata l'ambulanza, sollecitata dall'automobilista, l'uomo ha rifiutato le cure. «Sto bene», ha ribadito. In via Mazzini sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Azzano Decimo, ma l'uomo non voleva aprire la porta, rifiutava i soccorso. Dopo qualche ora è stato nuovamente chiesto l'intervento del 118 da parte del figlio di E.F.: il padre si era sentito male, le sue condizioni si erano aggravate ed è stato necessario mobilitare anche l'équipe dell'elisoccorso.