I tatuaggi dei sacilesi divisi tra amori e animali, ma c’è pure l’esorcista

SACILE - Una volta lì c’era un negozio di scarpe, ora c’è “Upbeat Tattoo”, un tatuatore. Anzi, come spiega Ricky Coan, una squadra di tatuatori: 3 + 1, considerata l’addetta a piercing e trucco semi permanente. Alle pareti, tanti piccoli quadri con le “opere” realizzate. Opere perchè molti sono disegni piuttosto raffinati, vergati da una mano buona. Ma come è diventato tatuatore? Ricky per anni si è recato in ufficio, industrie del mobile, disegno tecnico.

«Bello», racconta, ma la voglia di non aver padroni e la passione per il disegno lo hanno portato a rischiare e a raggiungere l’obiettivo. Circa la metà circa delle persone che entra in negozio ha già ben chiaro cosa vuole farsi disegnare sul corpo e a Ricky spetta sviluppare al meglio un disegno, una foto. Una metà dei clienti entra invece con un’idea e questa è la parte che piace di più al tatuatore - artista chiamato a concretizzare qualcosa che è solo nella testa di chi ha davanti.



Si scopre poi che i tatoo in bianco e nero sono di nuovo di moda, come le fine line e il disegno realistico. Come quello sul braccio di un ragazzo che ha voluto ricordare il papà scomparso. Amava le carte, lo ha sul braccio seduto all’osteria a giocare con gli amici. Tatuarsi è spesso una faccenda estremamente intima. Amorosa talvolta, come le coppie che scelgono un disegno che si compone quando i due corpi si uniscono. Che dire poi del ragazzo che ha scelto di immortalare i suoi migliori amici sul braccio, ognuno con la forma di un animale. Altri godono di immagini meno toccanti, come uno che si è fatto disegnare scene del celebre film L’esorcista o la donna che ha optato per trasformare in un acquario l’intero braccio.

A Sacile vanno forte anche i tatuaggi grandi, dalla gamba alla schiena. Vere e proprie imprese che necessitano di parecchie sedute e una spesa non irrilevante. I tatuaggi più piccoli no, se uno si accontenta, con 80 euro si porta a casa la soddisfazione. Dipingere una schiena è un altro discorso: possono volerci anche 8 sedute di 6 - 7 ore ciascuna. Ma non si rovinano col tempo? «Non proprio - risponde Ricky -, però se l’hai fatto da molto giovane e hai scelto un disegno ricco di particolari, magari dopo qualche decennio puoi perdere i dettagli. Resta comunque una scelta molto sentimentale, quasi un modo di scrivere sulla pelle il diario della propria vita».



Anche con molta onestà, come una signora sacilese che a Ricky si presentò con tatuato il nome un po’ scolorito dell’ex marito. Per cancellarlo? «No, per rimarcarlo, ripassarci sopra perchè, come disse lei, era stato comunque l’uomo migliore che avesse incontrato». Non bisogna dimeticare che per farsi un tatuaggio ci vuole un’ottima mano, perchè non c’è la gomma per cancellare eventuali errori.

Dal punto di vista dei titoli invece, Ricky spiega che al momento in Friuli Venezia Giulia non è richiesto alcun attestato (che lui ha comunque conseguito nel vicino Veneto), ma non mancano le prescrizioni sanitarie, com’è giusto che sia. In conclusione: Sanremo insegna: il tatoo tira che è un piacere e, conferma Ricky, anche a Sacile. Anche tra i non più giovanissimi, come quel signore molto vicino agli 80 che ha scelto di disegnarsi la pelle per omaggiare la consorte.