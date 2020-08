Sentono gridare aiuto dal canalone del rio Forno, ore di ricerche ma i Vigili del fuoco non trovano nessuno

VITO D'ASDIO - Alle 11.20 di oggi, venerdì 14 agosto, i Vigili del fuoco di Spilimbergo coadiuvati dalla squadra Spelo Alpino Fluviale di Pordenone e dall'elicottero Drago 62 del Reparto volo di Venezia sono intervenuti in località Forno, a Vito d'Asio, sulla strada provinciale 55 per Clauzetto, per una richiesta di soccorso ricevuta dalla sala operativa.



Alcuni abitanti del borgo avevano sentito quelle che sembravano delle richieste d'aiuto provenienti dal canalone del Rio Forno e preoccupati hanno contattato il Nue112 per attivare i soccorsi. Immediatamente la sala operativa dei Vigili dei fuoco ha attivato il distaccamento di Spilimbergo, competente per zona, la squadra Speleo alpino fluviale) e Drago 62 con a bordo ulteriore personale tecnico.



Gli oltre quindici Vigili del Fuoco intervenuti, una volta giunti sul posto, hanno perlustrato tutta la zona senza individuare alcuna persona in difficoltà. Sulla base delle informazioni in possesso e dell'attività svolta, il personale verso le 14 è rientrato nelle proprie sedi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e volontari del Cnsas. Ultimo aggiornamento: 14:29