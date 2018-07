Esce per l'escursione e scompare: ricerche a tappeto sulle montagne

di Paola Treppo

TRAMONTI DI SOPRA e MARTIGNACCO - Il soccorso alpino di Maniago è stato allertato questa mattina, domenica primo luglio, intorno alle 8.30 per un intervento di ricerca a Tramonti di Sopra (Pordenone). Un uomodi 54 anni di(Udine), infatti,ieri sera come previsto.A dare l'allarme è stata la compagna, preoccupata per il mancato rientro. L'uomo, un escursionista esperto, è uscito sabato mattina con il cane per una gita e da ieri non è più raggiungibile al cellulare. La sua automobile è stata ritrovata a, in località, da dove partono alcuni sentieri escursionistici. Sul posto ci sono 14 tecnici del Cnsas di Maniago per battere ie l'elicottero della Protezione civile Fvg per perlustrazioni dall'alto. La zona ha poca copertura telefonica.