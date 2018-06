Scomparso da giorni da casa: si cerca un uomo nel lago

di Paola Treppo

CANEVA e BARCIS (Pordenone) -da giorni, i vigili del fuoco lo cercano nel. Qui, infatti, vicino alle rive, è stata trovata da sua automobile. Si teme possa essere. L'uomo, originario di Sacile e residente a, non dà notizie di sé da parecchi giorni e a denunciare la sua scomparsa ai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo è stato il figlio.Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla prefettura, i pompieri dihanno raggiunto l'area del lago questa mattina, martedì 19 giugno, con le unità speleo alpino fluviali, i sub e i tecnici specializzati; è stato calato un gommone nello specchio d'acqua per le ricerche che vedono un grande spiegamento di forze e che continueranno tutta la giornata. L'uomo scomparso ha 72 anni. Chi ha informazioni deve chiamare il 112.