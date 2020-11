Gli anestesisti: "Bisogna chiudere, posti di Rianimazione tutti pieni". Ma la Regione smentisce: "Ce ne sono 175", di cui 46 occupati

PORDENONE E UDINE - Le Terapie intensive accolgono un paziente in più: ora sono 46 in regione. Crescono i ricoveri ordinari, saliti a quota 319 sul territorio, con un aumento di 18 unità sulle 24 ore. E proprio sul tema della tenuta ospedaliera si è focalizzata la lettera inviata ieri dall’associazione Aaroi Emac (anestesisti e rianimatori) a Fedriga e Riccardi. Il presidente Alberto Peratoner sostiene che in Fvg «non ci sono 175 posti di Terapia intensiva» perché «manca personale per attivarli». Dalla Regione però arriva la smentita: «I posti di Terapia intensiva sono e restano 175». Di cui occupati 46. La lettera prosegue poi evocando il lockdown totale e additando come «una farsa» la suddivisione del territorio nazionale a seconda del grado di rischio. «Non vogliamo le code chilometriche fuori dagli ospedali - prosegue l’associazione -, servono decisioni forti e comportamenti responsabili». Il documento si conclude con una critica nei confronti degli «aperitivi in piazza San Giacomo a Udine» e di quelli in via Torino a Trieste.

