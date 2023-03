Il compositore pordenonese di fama mondiale Remo Anzovino ha annunciato il rilascio di "Sky Flowers", secondo brano del nuovo album, che si intitola "Don't Forget to Fly". Un dolce blues, bagnato dal mare di Napoli, che oltrepassa l'oceano per arrivare al New Jersey di Keith Jarret. In questo brano c'è tutta la sensibilità e l'umanità dell'autore nel saper emozionare il suo pubblico, immaginando il cielo come un enorme prato di colori e profumi sconosciuti. I tasti del piano, in questo brano che accompagna l'arrivo della stagione primaverile, sono accarezzati come petali di fiori, le note leggere come l'aria del mattino.



NUOVO ALBUM

Il nuovo album di inediti, in pubblicazione nelle prossime settimane, distribuito da Believe, è un disco composto da vari tasselli, tutti collegati tra loro, per formare un mosaico onirico da ascoltare e vivere nel pianeta dell'aria, come suggerisce il titolo del progetto.

Se, infatti, il primo brano "The second life of Icarus" è l'invito a interpretare la seconda vita di Icaro - una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, ma anzi portano chi le indossa sempre più in alto - con questa nuova e dolcissima ballata si entra nel vivo dell'esplorazione e si volteggia tra fiori di cielo.

Sky Flowers è un blues bagnato nel mare di Napoli, che oltrepassa l'oceano per arrivare al New Jersey di Keith Jarrett. C'è tutta la sensibilità e l'umanità dell'autore nel sapersi e saperci emozionare, immaginando il cielo come un enorme prato dai colori e profumi sconosciuti.

Compositore tra i più influenti della scena contemporanea, raffinato pianista e notevole performer live, Anzovino ci ha abituato a un grande eclettismo e ha saputo distinguersi grazie alla sua originalità. "Don't Forget to Fly" è il sesto album di studio e arriva sei anni dopo il fortunato "Nocturne",18 milioni di streaming solo su Spotify. "Don't Forget To Fly" è il sesto album di studio di Anzovino, distribuito da Believe.