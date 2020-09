Referendum, il sindaco ha deciso: «Si vota in Fiera per non penalizzare le scuole»

PORDENONE «I seggi elettorali di Pordenone per il referendum saranno tutti dislocati in Fiera»: lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. «È un risultato importante perché consentirà la continuità dell'anno scolastico appena iniziato - il suo commento - Il diritto di bambini e ragazzi di andare finalmente a scuola è sacrosanto, così come il diritto dei docenti di esercitare il loro ruolo e il diritto delle famiglie di non subire ulteriori carichi dopo mesi di lockdown».



«Sarebbe stato pazzesco mandare i figli a scuola un giorno e poi bloccare subito l'attività scolastica per andare a votare - ha aggiunto Ciriani -. Nelle prossime ore pubblicheremo sul sito del Comune e sui social la dislocazione dei seggi all'interno dei padiglioni della Fiera. Saranno tutti concentrati lì con l'eccezione dei seggi ospedalieri 24 e 25 e del seggio 43, quello di Villanova vecchia, che rimarrà dov'è, perché non è una scuola».