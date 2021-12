Vitto-alloggio e reddito di emergenza a sbafo: 95 capifamiglia stranieri multati per 500.000 euro

PORDENONE - Vitto, alloggio e reddito di emergenza a carico dello Stato: individuate e sanzionate 95 famiglie di stranieri prive di ogni titolo per avere accesso al sussidio per un danno di 178.080 euro. Sono state scoperte dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone. Dei quasi cento capi famiglia scoperti, due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; gli altri 93 sono stati multati per complessivi 500.236,65 euro. Tutti, in ogni caso, sono stati segnalati all’Inps per il recupero delle somme non dovute.