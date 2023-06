L’effetto, anche se i numeri erano già in calo, sarà simile a quello di una mannaia. E il rischio è che nel computo finale la regione (intesa come territorio e non come istituzione) si trovi sulle spalle tanti poveri in più. Persone che non potranno più contare sull’ultima fonte di sostentamento rimasta. La decisione del governo Meloni, infatti, è senza la retromarcia: il reddito di cittadinanza non ci sarà più. Verrà sostituito dall’assegno di inclusione, che però riguarderà una platea molto meno ampia rispetto a quella raggiunta dalla misura precedente. E in Friuli Venezia Giulia cosa succederà? Quante saranno le persone che di colpo si troveranno senza la pensione o il reddito di cittadinanza?



I numeri

Secondo un primo calcolo della Regione, e nello specifico dell’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, tra settembre e dicembre saranno 1.932 i beneficiari attuali del reddito di cittadinanza perderanno l’assegno che viene corrisposto ogni mese dallo Stato in Friuli Venezia Giulia. Si parla in questo caso di persone che ricevono regolarmente il beneficio e non di soggetti che hanno ricevuto almeno una “rata”, come invece si vedrà in seguito dai conteggi eseguiti dall’Ires del Friuli Venezia Giulia e basati sui riscontri dell’Inps. Nel dettaglio, come spiega Rosolen, «al primo settembre del 2023 finiranno il godimento del reddito di cittadinanza i beneficiari che l’hanno chiesto entro il 31 dicembre del 2022 perché esauriscono il periodo di 18 mesi. E si tratta di 43 beneficiari. A seguire, nei mesi successivi e fino all’ultimo giorno di dicembre di quest’anno, termineranno 1.255 beneficiari che hanno fatto domanda tra aprile e dicembre 2022. Le persone che hanno fatto richiesta nel 2023 restano nella misura per sette mesi, quindi a settembre concluderanno il periodo altri 78 beneficiari ed entro dicembre ulteriori 556 persone. In totale si arriva a quota 1.932 attuali beneficiari che perderanno il reddito tra settembre e dicembre». Sono tutte persone, queste, che non avranno più i criteri per intercettare la nuova misura, cioè l’assegno di inclusione che va a vantaggio di chi ha figli minori oppure disabili a carico.

I dati Ires

Più completo, in questo caso, il report fornito dall’Ires, grazie al lavoro del ricercatore friulano Alessandro Russo. In questo frangente vengono prese in considerazione le persone che hanno percepito almeno una mensilità sia del reddito di cittadinanza che della pensione di cittadinanza, cioè delle due misure che a suo tempo furono messe in campo dal cosiddetto governo gialloverde, cioè quello composto dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Tra gennaio e aprile del 2023, secondo l’Ires che si basa sui dati forniti dall’Inps, ci sono in tutto il Friuli Venezia Giulia 10.305 persone che hanno percepito almeno una mensilità tra reddito e pensione di cittadinanza. Nel dettaglio, sono 8.179 i percettori di almeno una rata del reddito e 2.126 quelli che invece hanno percepito una mensilità di pensione. Valori nettamente più elevati a Udine, con 3.069 alla voce reddito contro i 1.297 della provincia di Pordenone. Stesso discorso per la pensione, con 299 percettori a Pordenone e 755 a Udine. Da queste quote bisogna togliere chi non ha disabili o minori a carico, e si tratta in tutto il Friuli Venezia Giulia di 5.079 persone che avevano almeno una mensilità e che non l’avranno più a partire dalla fine di quest’anno.