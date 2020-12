Recovery fund, ecco il piano da 10 miliardi del Fvg: ci sono salute, trasporti, economia verde e tecnologia

PORDENONE E UDINE - Recovery funfd, ecco il piano del Fvg. Vale 10 miliardi ed è stato presentato dall'assessore Barbara Zilli. Si parte dalla linea denominata "Da Smart Cities a Smart communities, nodo della rete italiana delle comunità della conoscenza" che comprende azioni di ricerca, digitalizzazione, innovazione tecnologica, potenziamento dell'industria culturale, interventi per il potenziamento delle reti 5G. Il Progetto prevede altresì l'insediamento di importanti realtà del sistema della ricerca regionale e interventi nel campo della formazione e delle competenze correlate al digitale. Su questi obiettivi i progetti presentati hanno un valore complessivo di 1,7 miliardi, da attivare entro giugno 2021 e realizzare entro giugno 2026. La seconda linea guida riguarda infrastrutture e mobilità e va sotto il titolo "La Regione FVG quale piattaforma logistica intermodale e digitalmente connessa per lo sviluppo economico del territorio". Il valore degli interventi è stimato in 3,4 miliardi di euro. Rientrano in questo ambito la realizzazione di un polo logistico regionale mediante creazione di nuovi scali ferroviari e potenziamento di scali esistenti, l'istituzione di una Zona logistica semplificata (ZLS) regionale, interventi sulle aree industriali, sulla rete stradale, sulle reti ferroviarie, nonché la creazione di un polo di innovazione e ricerca per l'implementazione di processi logistici. "La resilienza del territorio regionale: interventi per il green deal e i sistemi produttivi" è la terza linea strategica per il valore di 2,4 miliardi di euro, riguardante gli interventi, tra l'altro, per la protezione ambientale, la mitigazione del rischio idrogeologico, la gestione del ciclo dell'acqua. Alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica guarda anche la quarta linea strategica intitolata "Green Deal FVG: un sistema carbon free verso la neutralità climatica" del valore complessivo di 2,2 miliardi per interventi territoriali prevalentemente volti alla decarbonizzazione. Infine, la missione riguardante la salute con "Salute FVG: un sistema più resiliente integrato ed efficiente per la salute dei cittadini" chiede di mettere a disposizione 733 milioni di euro sia per quanto attiene al recupero e ammodernamento di edifici ed attrezzature sia per la digitalizzazione dei servizi diagnostici e di cura nonché per l'integrazione ospedale-territorio.

