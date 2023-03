PORDENONE - Alex ne ha combinata un'altra delle sue. Alex Camera, il pordenonese dei record mondiali, stavolta ha domato due moto da cross ognuna da 450 cc di cilindrata. Dopo il traino di auto, aerei e vagoni ferroviari, il 34enne specializzato in discipline estreme è andato davvero oltre. Giovedì pomeriggio, nella sua Meduno, all’inizio della Val Tramontina, ha scelto come palcoscenico lo spettacolare altopiano di malga Valinis. Situato a 1.102 metri d’altezza, Valinis è ben noto agli appassionati di un’altra disciplina estrema: il parapendio. Arrivano da tutta Europa per approfittare di questo naturale trampolino verso la pianura. Alex invece ha preferito batterci un altro record: alle 13 si è agganciato a due moto e non se le è lasciate scappare. Da una parte la Honda CRF 450 2023 da 50 cv guidata da Christian Bellemo, vicecampione italiano di Supermotard, quarto classificato al campionato europeo ed istruttore di guida fuoristrada della Federazione Motociclistica Italiana. Dall'altra parte, una KTM 450 sxf da 62 cv con in sella Riccardo Montanino, pilota del Team MNT racing, campione triveneto S3 nel 2020, vicecampione triveneto S2 l'anno dopo e quarto al campionato italiano. In mezzo, nella posizione più scomoda dato che le due moto puntavano in direzioni opposte, il buon Alex che ha impugnato delle apposite maniglie agganciate a corde da 5 metri l’una e collegate alle moto. Lo scopo della prova era trattenere entrambe le due ruote per più tempo possibile. 10,92 secondi, ovvero fino a quando le gomme posteriori delle moto da cross sono andate in slittamento sul terreno. A prendere il tempo, i cronometristi della Federazione Italiana, mentre un perito si è occupato della regolarità delle diverse misurazioni e un giudice ha verificato che i piloti non frenassero in alcun modo. Alla fine, grandi applausi dal folto pubblico salito a Valinis per incoraggiare Alex Camera, compresi sindaco e vice sindaco di Meduno, comune che ha patrocinato il tentativo riuscito di record mondiale. Spettacolo nello spettacolo, al termine della prova i due motociclisti Bellemo e Montanino si sono esibiti sui pendii circostanti compiendo alcune acrobazie e regalando ulteriori emozioni.