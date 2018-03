Luigi Tomat e il suo record da "sapientone": nel curriculum ha ben otto lauree

di Daniela Pillon

CORDOVADO - C'è chi il diploma di laurea lo millanta e chi lo ha acquistato in qualche improbabile paese balcanico di cui ignora persino la lingua pur di esibire il titolo di dottore. Poi c'è, 77 anni: le suenon sono tarocche, bensì il frutto di una pche lo hanno sostenuto in un'impresa quasi da guiness dei primati. E già aveva acquistato, poco tempo fa, i libri per sostenere gli esami anche in un nono percorso di studi specialistici all'Università di Trieste, ma poi ha deciso di appendere, come si suol dire, le scarpe al chiodo. Scarpe da studente appassionato che, tra i 1966 e il 2011, gli hanno permesso di indossare una corona d'alloro dopo l'altra. Laureatosi innel lontano 1966, Tomat ha conseguito quasi vent'anni dopo la laurea ine non si è più fermato. Con cadenza regolare ha ottenuto i titoli di dottore in, infino all'ultimo diploma di laurea in, conseguito nel 2011...