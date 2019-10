Il re delle truffe preso in Bulgaria: fermato alla frontiera di Kalotina

di C.A.

PORDENONE Che si presentasse come promotore finanziario o come intermediario nella compravendita di vetture, il raggiro era sempre in agguato. Marco Minnucci, 40 anni, originario di Frascati ma residente a Pordenone, deve scontare un cumulo di pene che ha raggiunto i 4 anni e 2 mesi di reclusione. Il procuratore Raffaele Tito ha emesso l'ordine di carcerazione, ma Minnucci era introvabile. Lo scorso maggio, quando il suo nome è nuovamente rimbalzato nelle cronache per via di un'inchiesta per riciclaggio e frode fiscale condotta...