Le sponde in cemento, la corrente e la passerella: l'auto era incastrata. Impossibile salvare Catalin ed Elisa

PORDENONE -In tutto e per tutto. Se l'auto sulla quale stavano viaggiando non si fosse cappottata, si sarebbero salvati. Con ogni probabilità sarebbero sopravvissuti anche se fossero riusciti almeno ad aprire le portiere o a sfondare un finestrino. O se la loro Ford Fiesta, trasformata in un autocarro togliendo i sedili posteriori e dividendo la parte anteriore con una griglia metallica, non si fosse incastrata sotto una passerella di cemento. Purtroppo non è andata così. La Polstrada di Spilimbergo, intervenuta a Rauscedo insieme all'ispettore superiore Bruno Chiggiato della sezione di Pordenone, al termine dei rilievi ha effettivamente potuto constatare come i due ragazzi siano stati sfortunati. Se avessero sbandato sulla destra, sarebbero finiti in un campo. La sorte ha invece voluto che la Ford guidata da Catalin Fendic, 19 anni compiuti il 20 gennaio e con la patente conseguita da 8 mesi, slittasse verso sinistra, scarrocciando sul ciglio erboso, che avrebbe fatto da trampolino per la macchina.Dopo essere planata nel canale cementificato, che ha la forma di una grande V, l'auto si è capottata e, complice il peso del motore anteriore,realizzate per consentire l'ingresso ai vigneti o alle coltivazioni di kiwi. Perché l'auto sia uscita di strada sarà difficile stabilirlo. A causare lo sbandamento potrebbe essere stata una brusca sterzata, una frenata improvvisa, un momento di distrazione da