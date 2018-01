Scaraventata in strada: volevano la sua borsa ma sono finiti in carcere

di Paola Treppo

PORDENONE - L'avevanoa terracon forza per cercare di strapparle la borsetta mentre camminava in un via del centro di. Era il 18 gennaio scorso quando la vittima della, una donna del posto, era stata avvicinata da due malviventi.Prima l'avevano afferrata per un braccio per scipparla e poi la sfortunata friulana era rovinata a terra, riportando diversetra botte ed escoriazioni. I due rapinatori non erano riusciti nel loro intento ed eranoa gambe levate, facendo perdere le loro tracce in un attimo. Ma a quella brutta scena hanno assistito diverse persone che poi sono state sentite come testimoni dalla polizia di Stato della Questura e dai carabinieri dell'Arma della Compagnia cittadina.​Sono scattate subito lee, grazie a un capillare controllo del territorio, gli agenti della squadra volante, diretta dal vicequestore aggiunto Pier Giovanni Rodriquez, nella serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, hanno individuato le due persone sospettate di essere le responsabili della tentata rapina; nei loro confronti, al termine degli accertamenti, è scattato ildi indiziato di, di fatto unSi tratta di M.Q., un cittadinodi 23 anni, e di N.K., un cittadinodi 23 anni, entrambi richiedenti asilo. Per loro l'ipotesi di reato non è solo quella di tentata rapina ma anche di lesioni personali in concorso per aver causato ferite alla donna pordenonese scaraventata per terra. I duesono finiti nelledi Pordenone e Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.