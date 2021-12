Rapinatore dagli occhi azzurri fa irruzione nel negozio della parrucchiera armato di taglierino

AVIANO - Un rapinatore armato di taglierino è entrato in azione alle17.30 di venerdì 24 dicembre in un salone di parrucchiera in via Ospedale ad Aviano, all'insegna HairStyling. L'uomo ha agito a volto scoperto. E' entrato all'improvviso nel negozio e si è fatto consegnare l'incasso di circa 2mila euro. È poi fuggito a piedi.

All'interno del negozio c'era soltanto un cliente. Il rapinatore non ha usato violenza nei confronti delle due vittime. È stato descritto con occhi azzurri, alto, parlava italiano. Dal modo in cui ha operato potrebbe essere lo stesso che giovedì sera ha colpito in una tabaccheria di Mereto di Tomba (Udine).

Sul posto sono intervenute tre pattugle dei Carabinieri della Compagnia di Sacile. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di Aviano, che stanno verificando anche la presenza di eventuali complici.