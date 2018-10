Rapina in casa nella notte: 85enne in balia dei banditi, bloccata sul letto

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - In balìa di due banditi in piena notte. È successo a San Vito e la vittima è un'ottantacinquenne che risiede nella poco abitata via Spalato. L'allarme è stato dato stanotte, poco dopo la mezzanotte alle forze dell'ordine. L'anziana era già a letto, quando due sconosciuti, il volto travisato, sono entrati nella sua camera. L'hanno terrorizzata, bloccata nel letto e le hanno subito strappato la collanina che portava al collo, poi hanno rovistato nella camera per cercare altri monili in oro. Hanno portato via ricordi di famiglia per un valore stimato in circa duemila euro. La donna, nonostante lo choc, è riuscita a dare l'allarme. È stata raggiunta da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cordenons che l'altra notte erano di turno nell'ambito della Compagnia di Pordenone. L'ottantacinquenne è stata accompagnata in pronto soccorso, dove è stata sottoposta ad accertamenti e medicata per una contusione in volto, causata dall'aggressore che l'ha immobilizzata nel letto.



