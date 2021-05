Assalto ai distributori con le ruspe: arrestato il quarto uomo. Era scappato in Romania

PORDENONE - La Polizia di Pordenone ha arrestato il quarto e ultimo componente di una banda

specializzata negli assalti con ruspe ai distributori di carburante nel Nord Italia. Si tratta di un giovane di 22 anni

rintracciato in Romania, grazie al coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. I primi tre componenti della banda erano stati arrestati a metà maggio durante un'operazione di polizia transnazionale, condotta tra Italia e Romania. Il ragazzo, allora sfuggito alla cattura, è stato fermato dalla Polizia romena grazie al Mandato di Arresto Europeo emesso dal Gip del Tribunale di Pordenone: si era rifugiato da alcuni amici.

Il gruppo criminale, tra gennaio e aprile, aveva messo a segno numerosi furti in diverse province di Friuli Venezia

Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nelle ore serali e notturne, assaltando diversi impianti di distribuzione

carburanti con l'utilizzo di ruspe, per mezzo delle quali sradicavano le colonnine di erogazione self-service asportandole con il denaro contante all'interno. Sono stati accertati profitti per decine di migliaia di euro

e provocati ingenti danni ai titolari delle stazioni di servizio. Il gruppo criminale giungeva in Italia prevalentemente

nei fine settimana, rubava «pick-up» e ruspe da cantieri o da depositi di noleggio delle macchine operatrici, entrava in

azione per poi espatriare nuovamente.

