PORDENONE - Ha detto di essere stata aggredita e rapinata in pieno centro, che due stranieri di colore l’hanno spintonata mentre stava passeggiando lungo via Cavallotti martedì mattina, che le hanno portato via la borsetta al cui interno c’era anche il portafoglio che conteneva ben quattromila euro in contanti, gran parte dei quali erano soldi dell’assicurazione dove lavora la donna, in piazza XX Settembre. La donna, 65 anni di Pordenone, è andata al pronto soccorso un’ora dopo l’aggressione; il bollettino medico parla di escoriazioni con prognosi di 10 giorni.



LE INDAGINI

A raccogliere la denuncia della sessantacinquenne sono stati i carabinieri ai quali ora spetterà indagare sull’accaduto, cercare riscontri sull’aggressione e sentire eventuali testimoni che al momento non sono stati trovati. L’aggressione sarebbe avvenuta in via Cavallotti, una strada centrale e molto frequentata, sulla quale si affacciano bar e negozi, che da piazzale Duca d’Aosta conduce in piazza XX Settembre. C’è dunque movimento fin dalla mattina presto, quando alzano le serrande i bar per servire la colazione. La donna era sola e i due aggressori si sarebbero avvicinati e l’avrebbero spintonata e strattonata fino a strapparle la borsetta per poi fuggire. Ma, da quanto appreso, nessuno ha visto o sentito nulla. Non ci sarebbero testimoni.



L’ALLARME UN’ORA DOPO

La sessantacinquenne dopo la aggressione non è andata subito a denunciare l’accaduto, ma solo un’ora dopo si è presentata al pronto soccorso per farsi medicare alcune escoriazioni causate dagli strattonamenti. Ed è a quel punto che sono stati avvertiti i carabinieri di Pordenone che si sono messi al lavoro per capire cosa sia accaduto. Hanno ascoltato più volte la donna che ha sempre confermato senza alcun tentennamento la sua versione dei fatti.



I DUBBI

Un’aggressione e una rapina a quell’ora in una strada come via Cavallotti non era mai accaduta e, visto che si tratta di una zona frequentata, il fatto che non ci siano stati testimoni ha spinto gli investigatori a procedere con cautela, non escludendo alcuna ipotesi. La rapina, se confermata, sarebbe frutto di un colpo quasi sicuramente preparato da qualcuno che sapeva che la donna aveva 4mila euro nella borsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA