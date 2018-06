Rapina l'anziana della collana e la vende a Treviso al "compro oro"

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA -un'anziana e poi si libera subito della collana d'oro che le aveva strappato dal collo vendendola a un negozio didi. Il rapinatore in fuga dopo il colpo, che è costato il ricovero in ospedale alla pensionata, di, era stato poi arrestato dai carabinieri Compagnia di Sacile e dai colleghi di Fontanafredda a Rimini, dove era riparato da alcuni amici, certo di non essere preso.Si tratta di G.D.A., finito in manette nei giorni scorsi. Dopo il fermo del rapinatore, sono emersi altri elementi utili all'indagine e i militari sono riusciti a risalire al negozio di compravendita di gioielli cui si era rivolto il malvivente: era un esercizio commerciale attivo nella città di Treviso. La collana d'oro è stata trovata e sequestrata, in attesa di essere riconsegnata alla pensionata. Era rotta in due pezzi, tantoera stato lo strappo.