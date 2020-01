Pravisdomini. Ragazzo di 19 anni trovato morto in un b&b a Civitanova Marche

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAVISDOMINI (PORDENONE) - Paese in lutto per la morte di, il. A dare l'allarme, alle 21, era stato il titolare della struttura ricettiva di via Cesare Battisti. I sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto, non avevano potuto far altro che constatarne il decesso. A svolgere i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti del commissariato della cittadina della provincia di Macerata, guidati dal commissario capo Lorenzo Sabatucci, e gli uomini della polizia scientifica che hanno escluso il coinvolgimento di terzi. I contatti e gli ultimi messaggi sul telefono cellulare del 19enne potrebbero definire meglio i contorni di quanto è successo.Rodrigo, originario del Brasile, era arrivato a Pravisdomini quando aveva 7 anni. Era stato accolto con amore da quelli che sarebbero diventati i suoi genitori adottivi: Luca Zanutto e Daniela Florian. Una famiglia conosciuta in paese attorno alla quale, una volta che la notizia ha cominciato a diffondersi, si è subito stretta l'intera comunità. Un fulmine a ciel sereno per tutti, compreso il sindaco Davide Andretta che conosceva Rodrigo. «Appena arrivato in Italia ricorda commosso si era iscritto alla società di calcio di paese. Ho avuto anche il piacere di allenarlo per un breve periodo. Poi però lo avevo perso di vista, seppure avesse continuato a frequentare Pravisdomini e mantenuto qui le amicizie. Quando mi incrociava, era sempre il primo a salutarmi. La notizia della sua morte mi lascia incredulo, senza parole. Aveva un'intera vita davanti, era attorniato da persone che gli volevano bene. L'ultima volta che l'ho visto sostiene è stato un mese e mezzo fa, in occasione del funerale di suo nonno».Ieri Andretta si è recato a casa della famiglia per portare, a nome dell'amministrazione, le condoglianze. «Ho visto la disperazione negli occhi del padre. Nemmeno lui riusciva a capacitarsi di quello che era successo. Perdere un figlio è sempre una tragedia. Figuriamoci quando le cause non sono ancora chiare e il figlio ha appena 19 anni». Un ragazzo vivace, Rodrigo. Operaio, negli ultimi tempi si spostava frequentemente nelle Marche e in particolare a Civitanova. Dove, appunto, mercoledì, in un bed & breakfast, è stato trovato senza vita dal proprietario del locale che ha subito lanciato l'allarme. I funerali del 19enne saranno celebrati domani pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Pravisdomini dove stasera verrà recitato il rosario in suo suffragio. Oltre ai genitori, lascia nel dolore il fratello Carlos, i nonni, gli zii e i cugini.Alberto Comisso