PORDENONE - Ceffoni, manici di scopa rotti sulla schiena e colpi di mattarello erano la normalità. Erano i metodi utilizzati da mamma e zio per "raddrizzare" un ragazzino indisciplinato. Minacce, umiliazioni e botte avevano indotto la Procura a tessere un tipico quadro di maltrattamenti in famiglia, ma il processo ha fornito ai giudici un'altra chiave di lettura, data probabilmente anche dalla nonna del ragazzo e dagli stessi amici: «Era buono, bastava non contraddirlo». Lo stesso pubblico ministero Marco Faion, che ieri ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione per la madre e lo zio imputati di maltrattamenti, ha riconosciuto che la vittima era insofferente ai rapporti familiari e alla disciplina. Il collegio presieduto dal giudice Alberto Rossi (a latere Piera Binotto ed Elisa Tesco) al termine di una lunga camera di consiglio ha accolto la ricostruzione della difesa, rappresentata dagli avvocati Roberto Arduini e Giovanni Melideo, e non ha condiviso l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo il Tribunale si tratterebbe di un caso di abuso di mezzi di correzione aggravato dalle lesioni riportate dalla vittima. Sono stati entrambi condannati a 9 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.



LA VICENDA

Il caso è emerso nel 2021, quando il giovane - oggi ventiduenne, padre assente - si è rifugiato nella stazione dei carabinieri del suo paese dopo l'ennesimo episodio di violenza e affidato ai Servizi sociali. Sentito in aula, ha raccontato che le botte a casa sua erano «la routine» e che lui pensava «fosse normale». Dopo aver seguito un percorso di psicoterapia, la sua vita è cambiata. Quando in aula gli è stato chiesto se, come previsto dalla riforma Cartabia, intendeva mantenere la querela nei confronti dei parenti anche per le lesioni patite dopo un'aggressione, dopo un momento di riflessione ha spiegato che «la mia vita è andata avanti da allora, possiamo anche non procedere, non infierirei...». Ha dichiarato di essere stato picchiato fino al 2018/2019. Alle superiori ha cominciato a rispondere a tono: «Mi sono incattivito». E a 18 anni, rientrato dopo essere uscito senza permesso, ha tentato di togliersi la vita: «La porta di casa era chiusa a chiave e l'ho sfondata, mi sono reso conto che mi avrebbero ammazzato e allora ho tentato di farlo io».



LA DIFESA

Gli avvocati Arduini e Melideo hanno parlato di una denuncia-vendetta da parte di un ragazzo insofferente alla disciplina imposta dalla famiglia, ingestibile, che si ribellava ogni volta che gli venivano date delle regole. Un manipolatore? È un sospetto che ha avuto anche la pubblica accusa, che nella richiesta di condanna ha riconosciuto a mamma e zio tutte le attenuanti (il ragazzo veniva picchiato quando disobbediva, non abitualmente). La difesa ha chiesto l'assoluzione dei due imputati negando un quadro di violenze domestiche o la riqualificazione del reato in abuso di mezzi di correzione, così come poi il Tribunale ha fatto.