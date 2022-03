La storia del ragazzo invisibile tocca i cuori, primi contatti con la mamma che cerca amici

PORDENONE - L’appello lanciato attraverso il Gazzettino da mamma Anna Maria non è passato inosservato. La difficoltà della situazione che purtroppo questa famiglia pordenonese vive ormai da anni ha toccato il cuore di molti e qualcuno sembra anche intenzionato a farsi avanti. In redazione è arrivato qualche messaggio confortante, anche da lontano e da vagliare, ma ancora troppo poco, mentre online l’argomento ha suscitato interesse e la solidarietà è stata tanta. Il suo «ragazzo invisibile», come lo chiama Anna Maria, non è più tanto invisibile. Del resto, la generosità delle persone spesso stupisce e vien da dire che quanto chiede la mamma di Alessandro non sia la Luna: la possibilità per suo figlio ventenne di integrarsi, di vivere una vita il più possibile simile a quella dei suoi coetanei dovrebbe essere un diritto, non un’eccezione. Non qualcosa di inarrivabile. Invece, Anna Maria si trova a dover sperare nel buon cuore della gente, in una sindaca (quella di Fiume Veneto) che ha fatto il possibile per dare degli amici a suo figlio, nato con una lieve disabilità mentale e problematiche relazionali.

Amici che per lui possono significare riempire una vita, tentare dei progressi, avvicinarsi alla normalità degli altri. Imparare a relazionarsi con persone che non siano mamma e papà. Risulta difficile credere che non vi siano giovani disposti a tentare, a mettersi in gioco per aiutare un coetaneo meno fortunato. Del resto, parliamo di cose per tutti gli altri assolutamente normali, per Alessandro, una vera e propria montagna da scalare. E non è l’unico, come testimonia un’altra mamma, lei di un ragazzo autistico “ad alta funzionalità” che lancia l’idea di un punto d’incontro in un locale pubblico, organizzato dall’Amministrazione comunale (lei è di Legnano). Come stiano le casse dei Comuni ben lo sappiamo, ma l’idea che si possa arrivare a concretizzare un “punto d’incontro” che dia una chance a questi ragazzi forse non dovrebbe essere solo speranza o sogno. Il caso di Alessandro ha sollevato un problema concreto, ma che potrebbe essere risolvibile. Subito con l’aiuto e la generosità di qualche ventenne, magari fino a che non sarà normale pensare che se il bilancio della Sanità locale ha risparmiato l’anno scorso 9 milioni di euro, forse significa che si è dimenticata di tanti Alessandro.