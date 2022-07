PORDENONE - Fuga d’amore a 14 anni. È quanto accaduto a una ragazzina residente nell’azzanese che l’altro giorno ha fatto morire di paura la mamma che è stata costretta ad andare dai carabinieri a denunciare il suo allontanamento. La ragazzina aveva chiesto alla mamma se poteva andare a Lignano dove si trovava il suo ragazzo, un quattordicenne come lei, residente nello stesso paese e compagno di scuola. La mamma ha prima detto di no, poi si è intenerita e ha “patteggiato”.



L’ORARIO

In pratica le ha dato il permesso per andare da lui, ma a una condizione: doveva essere a casa alle 15.30 del pomeriggio. Ovviamente la ragazza ha accettato. Il giorno stabilito alle 15.30 quando la mamma è tornata casa dal lavoro, la figlia non era rientrata. L’ha chiamata al cellulare e lei ha risposto subito. Perchè non sei a casa - le ha chiesto la mamma - e lei ha risposto che voleva stare ancora un po’. A quel punto la mamma le ha imposto di tornare subito a casa altrimenti sarebbero stati guai per lei. La figlia ha prima detto di sì, poi ha fatto presente, invece, che voleva stare ancora con lui.

CELLULARE SPENTO

Ovviamente la mamma ha più volte ribadito il suo diniego, ma la figlia prima ha chiuso la telefonata, poi ha spento il cellulare. La rabbia della mamma, man mano che trascorrevano le ore è diventa paura. Così quando oramai era sceso il buio è andata dai carabinieri a denunciare l’allontanamento. I carabinieri si sono subito messi in moto e hanno chiamato i colleghi di Lignano, perchè sapevano che la ragazza era nella località balneare. Impossibile, però, cercarla senza avere neppure una pallida idea di dove potesse essere andata. A quel punto i militari dell’Arma hanno deciso di tracciare il telefonino della ragazza visto che quello era l’unico sistema per riuscire a trovarla.



IN SPIAGGIA

Le varie triangolazioni hanno dato un risposta dopo poco tempo. La ragazza, infatti, risultava essere in spiaggia. I carabinieri sono subito partiti e l’hanno trovata insieme al suo ragazzo che guardavano il mare. A quel punto, dopo averli identificati, hanno caricato in macchina la quattordicenne e l’hanno riaccompagnata a casa. La fuga d’amore si è fermata ancora prima dell’ora di Cenerentola. La ragazzina, infatti, è arrivata a casa prima di mezzanotte. Facile immaginare il sospiro di sollievo della mamma che aspettava e che era stata subito informata che la figlia era stata trovata. Una volta arrivata a casa i carabinieri se ne sono andati e la ragazzina si è trovata faccia a faccia con la mamma. Una storia a lieto fine, dunque, anche se a quattordici anni è un po’ troppo presto per scappare di casa.