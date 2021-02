Sonia, uccisa dall'ex fidanzato: era attesa in Friuli per un processo

PORDENONE - Sonia Di Maggio, la ragazza di 28 anni uccisa ieri sera a Lecce, aveva vissuto più di un anno in provincia di Pordenone tra il 2018 e il 2019 e venerdì scorso era attesa in Friuli per testimoniare a un processo, in qualità di parte offesa. Alla fine, però, non aveva affrontato la trasferta, ufficialmente per le limitazioni agli spostamenti per le misure anti-Covid.

Secondo quanto ha riferito il suo legale friulano, già all'epoca la giovane aveva raccontato della travagliata relazione con il suo ex, poi divenuto suo assassino. Tra i conoscenti della donna che vivono nel Pordenonese, era noto tuttavia che aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione, che trovava soddisfacente.

Al processo in Friuli Sonia figurava come vittima di una presunta aggressione - un uomo l'aveva schiaffeggiata - e del furto di 200 euro.

