Michelle, 15 anni, scomparsa da Roveredo da quattro giorni. Proseguono le ricerche, l’appello dei genitori

PORDENONE - Continuano le ricerche di Nana Michelle Agyemang, la ragazza di 15 anni scomparsa da Roveredo in Piano ormai da quattro giorni.

I familiari della giovane hanno autorizzato la diffusione della foto nella speranza di facilitare le ricerche in corso.

La 15enne è alta 1,75 metri, pesa 60 kg, occhi neri, capelli rasta di colore neri. Comporatura normale, nessun tatuaggio o segno particolare. L'ultima volta è stata vista nella mattinata del 20 maggio, quando usciva dalla propria abitazione nel comune di Roveredo in Piano per recarsi a scuola, dove non è mai arrivata. Nessun rientro a casa da allora. A dare l'allarme sono stati i familiari, che hanno presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine. Subito e’ stato attivato il Piano ricerche persone scomparse. I familiari pregano chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa di rivolgersi subito alle forze di Polizia.