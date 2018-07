Sicurezza e degrado, la pagella ai quartieri di Pordenone

di Alberto Comisso

PORDENONE - Sembra una pagella. E per certi versi lo è. Ma serve alla polizia locale per conoscere meglio il territorio e al comandante Stefano Rossi per analizzare, attraverso report puntuali, la situazione quartiere per quartiere. Dal punto di vista della sicurezza e del degrado. Due temi che a Pordenone sono particolarmente sentiti e che vedono, impegnata proprio per questo, un'unità specifica della Polizia comunale che da aprile sta battendo l'intero territorio. Alla ricerca delle criticità, a maggior ragione di quelle che vengono segnalate dai cittadini. E' sulla scorta di queste informazioni che, mese dopo mese, viene stilata una classifica che individua le aree di Pordenone più virtuose e quelle che, invece, devono essere tenute maggiormente sotto controllo.