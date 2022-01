PORDENONE - Operazione antidegrado, a Rorai Grande, nella zona delle palazzine Ater. Tra via Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Latina la Polizia locale ha identificato dieci minorenni che da tempo, tra vandalismi, schiamazzi e incursioni varie, stavano creando non poca preoccupazione tra i residenti. Quest'ultimi, esasperati, hanno chiesto l'intervento della Polizia locale che martedì, all'imbrunire, ha fatto scattare un blitz. L'operazione ha tenuto conto delle segnalazioni dei residenti pervenute nei giorni scorsi al Comando e dei danneggiamenti di lunedì notte, con un cassonetto dato alle fiamme e un altro che aveva cominciato a bruciare. Gli agenti del comandante Massimo Olivotto, dopo una prima fase di monitoraggio, sono entrati in azione impedendo ulteriori azioni di turbativa e molestia della quiete pubblica.



L'INTERVENTO

Nel corso dell'intervento gli agenti hanno proceduto all'identificazione di una decina di minorenni che si erano dilettati nel lancio di petardi e all'emissione di versi disturbanti proprio sotto le finestre dei condomini. Nei confronti di uno di questi, tra l'altro, i poliziotti locali hanno proceduto alla contestazione della normativa anti Covid: non indossava la mascherina, nonostante la distanza ravvicinata ai coetanei. Al termine dell'intervento, anche per ripristinare decoro e utilità alla strumentazione installata, gli agenti hanno rimesso in sicurezza alcuni estintori che erano stati rubati da ignoti dalle postazioni preposte.



LA SITUAZIONE

Da tempo, in una zona circoscritta di Rorai, i residenti vivono nella paura. C'è chi teme anche di uscire di casa, specialmente in orario serale. Quando, nella maggior parte dei casi, entrano in azione due gruppi distinti di adolescenti: il primo è composto da ragazzini di 13 e 14 anni, nell'altro l'età non supera i 17. Non si ritrovano per giocare. Il loro obiettivo è creare trambusto e spaventare soprattutto le persone più anziane. Non sono mai meno di 30 e, da una via all'altra, si divertono a scoppiare petardi, lanciarli dentro ai cassonetti della spazzatura, suonare i campanelli delle abitazioni, urlare sotto le finestre dei residenti. Ma anche lordare bidoni delle immondizie e muri, rendendosi protagonisti, talvolta, di incursioni nei garage privati.



LA MINACCIA

Inoltre ieri mattina, quando una pattuglia della Polizia locale è arrivata in via Pontinia per un ulteriore sopralluogo, due residenti hanno riferito come da tempo nella zona ci sia un continuo traffico di sostanze stupefacenti. Chi abita tra le vie Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Latina è molto preoccupato. Teme, tra l'altro, che ci possano essere ripercussioni e nuovi screzi. «Dopo il blitz di martedì afferma una donna, che ha chiesto di rimanere nell'anonimato alcuni ragazzini, con tono minaccioso, hanno detto che ce la faranno pagare la notte di Capodanno. Spero vivamente che Polizia locale e forze dell'ordine, alle quali siamo estremamente grati per quello che stanno facendo, passino con frequenza da queste parti».

L'ASSESSORE

Ieri mattina era presente anche il vicesindaco Emanuele Loperfido, che ha in mano la delega alla Sicurezza: «Dover intervenire con gli agenti della polizia locale, identificando gli autori dei comportamenti che stanno creando difficoltà ad un quartiere della città, è l'ultima delle attività che vorremmo fare. Ma il rispetto delle regole, del vicinato, del quieto vivere e del decoro sono alla base della pacifica convivenza nella nostra Pordenone. Ringrazio gli agenti che hanno organizzato l'operazione in modo da intercettare i responsabili, confidando di poter garantire maggior serenità al quartiere». I minorenni identificati verranno spinti, d'accordo con le famiglie di appartenenza, a seguire attività di rilevanza sociale.