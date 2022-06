PORDENONE - Era stato l'infettivologo pordenonese Massimo Crapis, sentito dal Gazzettino, a sollevare la questione della quarta dose contro il Covid per le persone fragili e immunodepresse e per gli over 80. Ieri, 1 giugno, si è mossa la Regione che ha sollecitato tutte le aziende sanitarie sul territorio a rilanciare la campagna vaccinale per la quarta dose. I rischi che corrono gli anziani ultraottantenni e le persone con patologie, l'efficacia dei vaccini nel prevenire le forme gravi di infezione e il rallentamento della campagna ha spinto la Regione a inviare formalmente un sollecito alle Aziende sanitarie, agli operatori della salute e ai medici di medicina generale affinché venga rilanciata la campagna vaccinale anti-Covid per la quarta dose ai soggetti over 80 e over 60 con fragilità.

I NUMERI

Come ha spiegato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi, in Friuli Venezia Giulia, ad oggi, sono state inoculate 14mila dosi su una platea stimata di 105mila soggetti da vaccinare. A questo dato vanno aggiunte le evidenze scientifiche sull'aumento dell'efficacia del vaccino dopo un secondo booster nei confronti delle forme sintomatiche, dei ricoveri e delle forme severe di malattia e nella prevenzione dei decessi. Considerato anche il basso tasso di eventi avversi rilevata negli studi sul campo in questa fascia di popolazione, l'amministrazione ha raccomandato a tutti i medici di medicina generale, agli specialisti e agli operatori sanitari che abbiano contatto con pazienti ultraottantenni o con fattori di fragilità e immunodepressione di consigliare attivamente il secondo richiamo della vaccinazione. Nel dettaglio viene ribadito che i pazienti candidabili sono persone che sono state sottoposte al primo booster da almeno 4 mesi (120 giorni) e non abbiano contratto il Covid dopo la somministrazione della prima dose e, inoltre, devono possedere determinati requisiti anagrafici come essere nati nel 1942 o prima, ospiti in strutture per anziani.

L'INFETTIVOLOGO

«Persone immunodepresse, o fragili come possono essere gli over 80 aveva detto Massimo Crapis - farebbero bene a vaccinarsi con la quarta dose anche prima della fine dell'estate. Si tenga conto che dopo quattro mesi - come è emerso da molti studi epidemiologici - l'effetto di protezione tende a scendere e per questo può mettere in una situazione di maggiore rischio proprio le persone più fragili e gli anziani».

I CENTRI ESTIVI

Ieri, intanto, il ministro della Salute, Speranza, ha comunicato che i bambini che frequenteranno i centri estivi potranno farlo senza usare la mascherina. «Siamo contenti che la scelta che avevamo già indirizzato noi che siamo sempre stati ligi alle indicazioni scientifiche - spiega il vicepresidente regionale e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi - sia la stessa che ha comunicato il ministro. Credo che se non ci sono situazioni particolari è necessario che anche i bambini possano muoversi in maniera più libera nei centri estivi. Se li facciamo respirare senza mascherina è decisamente meglio. Per questo avevamo già predisposto di non utilizzare la protezione per i bambini che durante l'estate frequentano i centri. E questa è una regione che ha sempre tenuto la barra a dritta e ha sempre rispettato le direttive dell'organismo scientifico».