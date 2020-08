Quad ribaltato sul greto del Meduna: due giovani finiscono in ospedale

CORDENONS - Nella serata di sabato 22 agosto la prima partena dei Vigili del Fuoco di Pordenone supportati dalla squadra SAF hanno soccorso due ragazzi che a bordo di un quad si sono rovesciati nel greto del Meduna in comune di Cordenons, zona ex colonie da via Pasc. I vigili del fuoco assieme al personale medico, giunto con un ambulanza da Pordenone, hanno stabilizzato i due traumatizzati che sono poi stati trasportati, su barella, con mezzo SAF fino all'ambulanza ferma al di fuori del greto.



Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Pordenone. Sul posto un equipaggio della Questura.