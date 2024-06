PORDENONE - Non è certo passato inosservato il caso del sessantenne trovato morto nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Pordenone, dopo essere stato ricoverato in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio. È la prima volta, almeno da tantissimo tempo, che in quel reparto, sicuramente complicato da gestire e decisamente fonte di grande stress per chi ci lavora, capita un fatto così grave. L'uomo, O.S. residente a Pordenone, era stato portato in ospedale a seguito di una situazione che si era verificata alla Cittadella della salute il 27 maggio, quando era andato in escandescenze al punto che erano intervenuti gli agenti della Polizia municipale che dopo diverso tempo e non certo facilmente, erano riusciti a immobilizzarlo. Il 5 di giungo, però, l'uomo che aveva anche problemi di cardiopatia, era stato trovato morto a letto. A stroncarlo sarebbe stato un infarto del miocardio, ma a questo punto la dirigenza dell'Asfo ha deciso di fare un audit per ripercorrere nel dettaglio quanto avvenuto.

Se non ci saranno problemi particolari, da quanto si è appreso l'azienda avrebbe convocato il responsabile del reparto, chi era in servizio il giorno prima e il capo dipartimento facente funzioni, per cercare di fare luce sulle procedure che sono state messe in campo. Non si tratta, questo deve essere chiaro, di cercare responsabilità, ma di verificare dove eventualmente c'è stata la falla, sempre ammesso che ci sia stata e che magari, invece, si sarebbe potuta evitare. Nel reparto di Degenza e cura della Psichiatria ci sono 12 posti letto e quando sono tutti occupati non è certo facile per il personale seguire tutti perché in alcuni casi c'è proprio la necessità di essere sempre presenti. I degenti non possono uscire all'esterno, hanno la loro camera, ma c'è una stanza comune per le attività e per vedere la televisione.

«In settimana - spiega il segretario della Funzione pubblica, Pierluigi Benvenuto - andrò a parlare direttamente in reparto con gli infermieri e gli oss che lavorano. Posso aggiungere che rispetto ad altre situazioni, sul fronte delle presenze, non c'è una emergenza organici in quel reparto, ma ricordiamoci sempre che è un servizio ad altissimo tasso di stress e chi opera lo fa veramente con passione e con il cuore, altrimenti non sarebbe possibile operare. È una struttura dove spesso è necessario essere sempre presenti nell'assistenza e questo non è facile. In più, non dimentichiamo che ci sono anche problemi legati alla sicurezza del persone. Non è trascorso tanto tempo da quanto un infermieri si è punto con una siringa e ora è capitata anche questa cosa». Lo scorso marzo è andato in pensione il primario del reparto psichiatrico che ora è retto da un facente funzioni. In più è da individuare anche il posto di capo dipartimento che era sempre in capo al medico che se n'è andato.