Profughi dall'Ucraina, un protocollo per integrare le donne nel mondo lavorativo

PORDENONE - «L'emergenza data dall'afflusso nel territorio Pordenonese di profughi dall'Ucraina impone una gestione il più possibile integrata tra le componenti sociali e istituzionali di volta in volta coinvolte nella soluzione dei vari problemi connessi all'accoglienza umanitaria». Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, alla sigla dell'accordo sull'inserimento lavorativo dei profughi. Agrusti, ricordando la manifestazione unitariamente organizzata pochi giorni fa dalle associazioni di categoria a favore dei profughi, ha aggiunto che «era necessario aggiungere azioni concrete che fossero legate al mondo del lavoro, quello che più conosciamo. Le abbiamo tradotte nel protocollo che si rivolge, per circostanze oggettive, alle donne, molte delle quali ospitate da parenti, persone che in questi anni hanno svolto nel nostro territorio un preziosissimo ruolo sia nelle aziende sia nelle famiglie. Il nostro - ha rilevato il presidente - ha in qualche modo la forma di un dovere di riconoscenza». Agrusti ha concluso ricordando che molte delle sorti dell'Europa si decidono sul teatro di guerra ucraino.

