Profughi, il Comune paga 100 rimpatri: «Non hanno un tetto, meglio così»

di Marco Agrusti

PORDENONE - Il Viminale procede lentamente sul fronte dei rimpatri? Il Comune di Pordenone lo supera in velocità e si inventa una formula per accelerare il ritorno nei Paesi d'origine dei migranti che a breve rimarranno esclusi dal progetto Sprar. E non si parla dei richiedenti asilo che si rendono colpevoli di reati accertati dalla magistratura, bensì di coloro i quali non avranno semplicemente più diritto a rimanere sul territorio sotto protezione. I DETTAGLI L'operazione è stata annunciata...