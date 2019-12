Procreazione assistita, blitz Fn in ospedale: «I bimbi non si costruiscono»

SACILE - Blitz di Forza Nuova all'ospedale sacilese: Procreazione medicalmente assistita a Sacile, Forza Nuova: L'uomo non è Dio e sono rischiosissime. A quando un pronto soccorso pediatrico invece?. L'apertura del nuovo reparto di Procreazione medicalmente assistita è stata contestata dai militanti del movimento che hanno esposto nelle scorse ore uno striscione con la dicitura "I bambini si concepiscono non si costruiscono". L'uomo non è Dio. Nella società indifferente di oggi - sottolinea una nota del Movimento - trova il coraggio di ribadire che un bambino è un dono di Dio e non un capriccio dell'essere umano da produrre in laboratorio. Secondo Forza Nuova, inoltre, «la pratica è potenzialmente rischiosa per la salute del genitore e per quella dell'eventuale nascituro. Non solo: va ricordato che il giro d'affari nel mondo legato alla procreazione medicalmente assistita è miliardario e non è propriamente vero che il servizio è gratuito. Le prestazioni sono, infatti, a carico della collettività





