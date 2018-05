Evasione fiscale, accusato assolto perché non si riesce a quantificarla

PORDENONE Marco Polino esce indenne dal processo sull’evasione fiscale legata ai proventi della truffa del fotovoltaico. L’imprenditore di Roveredo, detenuto a Poggioreale, ieri è stato assolto per insufficienza di prove dal giudice Giorgio Cozzarini. Tre anni di reclusione aveva chiesto la Procura basandosi sulla sentenza che in Appello è costata a Polino 11 anni e 4 mesi per il mega raggiro e la bancarotta distrattiva della Friulnova, quantificata in almeno 3,5 milioni. Se come amministratore della società è già stato condannato, come persona fisica non è stato possibile attribuirgi un’evasione fiscale di soldi che non si capisce dove siano finiti e non si riesce a quantificare.



Che Polino nel 2010 e nel 2011 non abbia presentato la denuncia dei redditi è pacifico. Quello che non è stato possibile accertare è l’ammontare dell’imposta evasa.

