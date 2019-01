Morto Gigi Zucchet, fondò la storica Lucasam tendaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - È mancato giovedì mattina, alle 11, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute (era in cura da alcuni mesi a seguito di un tumore) l'imprenditore pordenonese, 67 anni, fondatore e titolare delladi via Udine 128, a Pordenone. La Lucasam, storica ditta pordenonese, opera da oltre 25 anni in città e in provincia, nel settore delle tende da sole per esterni e delle tende da interni. La sua prima sede si trovava in via San Giuliano, nel quartiere di Borgomeduna. L'azienda era a conduzione famigliare: Primo Luigino la gestiva, infatti, assieme alla moglie Orietta Brusadin (con cui ha trascorso assieme oltre quarant'anni di vita) e al figlio Alessandro (41 anni), al quale ora resta il compito di portare avanti l'attività avviata e sviluppata negli anni dal padre.