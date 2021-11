PORDENONE - È tutta in mani friulane la rinascita della storica Presotto Industrie Mobili Spa di Maron di Brugnera, fallita l’8 novembre perché non è riuscita a rispettare i termini del concordato preventivo a cui era stata ammessa nel 2018. Ad aggiudicarsi l’affitto temporaneo dell’azienda, con l’impegno ad acquistarla e a riassumere 80 dei 105 dipendenti, non è stata la società veneta che si era fatta avanti con la curetala, ma la Domi Srl...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati