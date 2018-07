Preso di mira da minorenni nomadi: gli incendiano casa e capannone

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - Terzoadin via dei Molini ai danni di unnella tarda serata di ieri, martedì 2 luglio; era da giovedì scorso che l'uomo era stato preso di mira dai. Gli incendi hanno distrutto trattori agricoli, rimorchi, varie attrezzature e bombole di gas custoditi nel capannone adiacente l’abitazione. I responsabili,, sono stati denunciati dai carabinieri: hanno vuotato il sacco, sono stati loro. Si erano accaniti contro lo sfortunato agricoltore per futili motivi.Il primo luglio è andato a fuoco ildella sua camera da letto e ieri sera è stata, ancora una volta data alle fiamme. Fortunatamente l’uomo non era mai presente e non è rimasto ferito. Questa serie di incendi hanno creato molta preoccupazione nella comunità di Aviano, in particolare tra le famiglie che vivono in via dei Molini.Ieri sera la svolta nelle indagini: alle 17.30 due minorenni sono stati notati introdursi nell’abitazione del sindaco del Comune di Aviano. Dopo aver scavalcato il muretto di recinzione hanno rubato tre biciclette, di cui una elettrica poi abbandonata e rinvenuta dal proprietario. La descrizione dei ragazzi e le immediate indagini dei carabinieri si sono concentrate subito nei confronti di due fratelli minorenni di 14 e 15 anni, nomadi, stanziali ad Aviano con la famiglia che vive in una roulotte.Convocati in caserma, i giovani hanno ammesso le loro responsabilità rispetto al furto a casa del sindaco di Aviano; entrambe le bici, del valore complessivo di circa 700 euro, sono state rinvenute dai militari dell'Arma in una zona di campagna, vicino a via Nardo di Aviano, nell’alveo del torrente Midiella e restituite al primo cittadino.Poi, alla presenza dell'avvocato di fiducia i due ragazzini hanno ammesso anche di essere gli autori di tutti gli incendi divampati in via dei Molini a danno dello sfortunato agricoltore contro il quale si erano accaniti per futili motivi. A inchiodarli anche alcune testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori.Su indicazione del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni di Trieste, Francesco Verderese, sono stati denunciati a piede libero per incendio aggravato continuato ein abitazione. I due fratelli sono gli stessi che lo scorso 7 giugno si erano resi responsabili di furto aggravato, incendio, danneggiamento e diffamazione nei confronti di una: anche allora erano stati individuati e denunciati dai carabinieri di Aviano.