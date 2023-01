PORDENONE - La pluriennale collaborazione tra Comune di Pordenone e Cinemazero non conosce sosta: ieri, infatti, nella sede della Mediateca, a Palazzo Badini, il vicesindaco e assessore alla cultura, Alberto Parigi, e il presidente dell’associazione culturale pordenonese, Marco Fortunato, hanno presentato la nuova iniziativa rivolta ai giovani: la “CinemazeroYoungCard”.

«Uno strumento di elevato valore sociale, prima ancora che culturale, che aiuta i giovani a ritrovare la via delle relazioni», ha affermato Parigi. «Un invito al pubblico giovane a vivere la sala, a entusiasmarsi per l’esperienza della visione collettiva al cinema», secondo Fortunato.

VANTAGGI

La CinemazeroYoungCard offre a tutti i giovani fino ai 25 anni, residenti a Pordenone, l’opportunità di andare al cinema al costo simbolico di 3 euro. Dal 1° febbraio, e per tutto l’anno, i ragazzi potranno richiedere gratuitamente la tessera, che sarà valida per 365 giorni dalla data di sottoscrizione. Strettamente personale, la tessera consente l’ingresso agevolato alle proiezioni organizzate da Cinemazero nelle sale dell’Aula Magna del Centro Studi e del Nuovo Cinema Don Bosco, con il limite di un ingresso a titolo; di accedere gratuitamente alle proiezioni del “Cinema ritrovato al cinema”, ovvero ai classici restaurati in prima visione, che ogni mese Cinemazero propone, e agli incontri di approfondimento del ciclo “Il maestro al microscopio”, vere e proprie lezioni in cui si analizzano film e registi che hanno fatto la storia del cinema. Il vicesindaco Parigi e il presidente Fortunato hanno quindi sottolineato che la CinemazeroYoungCard non è un atto isolato: si inserisce fra le altre iniziative di attenzione ai giovani che il Comune e Cinemazero portano avanti da tempo. «Il Comune - ha affermato Parigi - vuole rendere i giovani attivi e protagonisti della vita culturale e artistica della cittàdopo che lockdown e strumenti tecnologici hanno determinato un impoverimento delle relazioni».

GIOVANI PROTAGONISTI

Non per niente Marco Fortunato ha messo l’accento sulle molteplici attività per i giovani attuate da Cinemazero: «dall’intenso programma di proiezioni dedicate alle scuole, sempre più interessate, al coinvolgimento, anche con questa Card, del maggior numero di ragazzi oltre l’orario scolastico e nel loro tempo libero». Da qualche anno è attivo lo “Young Club”: «si tratta – ha spiegato Paolo D’Andrea, responsabile delle attività didattiche di Cinemazero - di un gruppo di giovani (attualmente una ventina) che si riunisce con regolarità in Mediateca e collabora attivamente, da protagonista, a diverse attività di Cinemazero, quali il Festival internazionale di corti Fmk e il Pordenone Docs Fest (Le voci dell’inchiesta),durante il quale i ragazzi compongono la giuria del Premio Young». Una funzione attiva questi ragazzi ce l’hanno anche nella scelta dei film da proporre e il loro slogan è: “Ci impossessiamo della sala”. Info: www.cinemazero.it.

Nico Nanni

