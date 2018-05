Prende la patente e dopo 5 giorni si mette al volante: schianto contro il muro

di Paola Treppo

PORDENONE e PORCIA - Prende ladi guida il 4 maggio scorso, quindi 5 giorni fa; si mette alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, e siin via del Bellunello; è successo intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 9 maggio, a. Vittima dell', una fuoriuscita autonoma che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi in transito, un ragazzo romeno di 19 anni diLa Fiesta è uscita di strada nel tratto discendente del sottopasso ferroviario, in direzione viale Grigoletti. Dopo aver percorso dieci metri su una aiuola, la vettura ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica; quindi il veicolo è ritornato insulla sede stradale, ha abbattuto un segnale verticale sull'aiuola spartitraffico, a metà corsia, e ha terminato la marcia contro ildel sottopasso. Gravi i danni alla Ford e traffico in tilt. Dieci 10 punti in meno al conducente neopatentato. Per rilievi e accertamenti la polizia locale di Pordenone e Roveredo. Il ragazzo non ha riportato lesioni gravi.