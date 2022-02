«I retroscena umani, storici e politici» nelle opere del Premio Terzani: ecco i cinque finalisti

PORDENONE - Nelle ore in cui il mondo cerca di trovare una chiave di lettura per la drammatica escalation militare in Ucraina e ai suoi confini orientali, il confronto con il proprio tempo diventa per tutti urgente e prioritario: un filo rosso che da sempre coltiva il Premio Letterario internazionale Tiziano Terzani, giunto al momento, sempre attesissimo, dell'annuncio della cinquina finalista.

«Ancora una volta commenta Angela Terzani, presidente della Giuria del Premio abbiamo cercato di candidare opere che aiutino a far luce sui retroscena umani, storici o politici delle questioni di maggiore attualità nel mondo. Questo per restare fedeli allo spirito di Tiziano, alla cui memoria il premio è dedicato e che ha sempre voluto capire, e far capire, ciò che avveniva di là dai nostri orizzonti».

Ed ecco gli autori e le opere selezionati per la Cinquina finalista della 18ma edizione del Premio: sono Fabio Deotto, per L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani), Erika Fatland, per La vita in alto. Una stagione sull'Himalaya (Marsilio), Gulbahar Haitiwaji con Rozenn Morgat per Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna Uigura (Add editore), Colum McCann per Apeirogon (Feltrinelli) ed Ece Temelkuran per La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore (Bollati Boringhieri).

Istituito e promosso dall'associazione culturale vicino/lontano di Udine, insieme alla famiglia Terzani, il Premio Terzani ha impegnato anche quest'anno la giuria - costretta dalla pandemia a riunirsi online composta da Enza Campino, Toni Capuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Ettore Mo, Carla Nicolini, Marco Pacini, Paolo Pecile, Remo Politeo, Marino Sinibaldi. I giurati si sono ora riservati un supplemento di riflessione prima di passare alla votazione finale. Il vincitore sarà annunciato a fine aprile e, sabato 14 maggio (alle 21, nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine), sarà l'atteso protagonista della serata-evento per la consegna del Premio, appuntamento centrale della 18ma edizione del festival vicino/lontano, in programma a Udine dal 12 al 15 maggio.



FINALISTI

Conoscere da vicino i cinque finalisti può aiutare a comprendere meglio la genesi delle loro opere: Fabio Deotto (1982) è scrittore e giornalista. Per Einaudi ha pubblicato i romanzi Condominio R39 (2014) e Un attimo prima (2017). Vive e lavora a Milano e insegna scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino. L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia, è un lungo viaggio nei luoghi dove il cambiamento climatico è già una realtà visibile: le Maldive, Miami, la Louisiana, il Texas, la Lapponia, il Delta del Po e Venezia.

Erika Fatland (1983) è scrittrice e antropologa. Vive a Oslo. Collabora con diverse testate e si è imposta sulla scena internazionale con Sovietistan, tradotto in 24 Paesi. Il suo secondo lavoro, La frontiera (Marsilio 2019), è stato finalista al Premio Terzani 2020. Lo scorso anno le è stato conferito, a Roma, il Premio Kapuciski per il reportage. Dopo aver raccontato le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale e gli sterminati confini della Russia, con il suo terzo libro, La vita in alto, edito da Marsilio (traduzione di Sara Culeddu e Alessandra Scali), Erika Fatland ci porta sulla catena montuosa più alta del pianeta, facendoci scoprire la sua gente, le mille culture, ma anche la storia poco nota che è all'origine di alcuni tra i conflitti più sanguinosi di oggi e di ieri.



Colum McCann (Dublino 1965), scrittore irlandese naturalizzato statunitense, è riconosciuto come uno dei massimi romanzieri di lingua inglese degli ultimi decenni. Apeirogon (traduzione di Marinella Magrì), edito da Feltrinelli, prende il nome - sconosciuto ai più - del poligono con un numero indefinito di lati. Attraversa i secoli e i continenti, cucendo insieme il tempo, l'arte, la natura e la politica, per raccontare la storia vera di due uomini divisi dal conflitto e riuniti dalla perdita: Bassam Aramin, palestinese, e Rami Elhanan, israeliano.

Nata nel 1966 nella provincia autonoma dello Xinjiang, Gulbahar Haitiwaji nel novembre 2016 è stata richiamata in Cina con il pretesto di chiudere alcune pratiche amministrative, poi accusata di dissimulare posizioni indipendentiste e attività terroristiche e, per quasi tre anni, è stata privata della libertà e ha subìto ogni sorta di violenza dalla polizia, centinaia di ore di interrogatori, fame, freddo, torture, sterilizzazione forzata e dodici ore al giorno di propaganda cinese. Salvata grazie alle disperate trattative della figlia e all'ostinazione del Ministero degli Affari esteri francese, Gulbahar Haitiwaji è la prima testimone del genocidio culturale in atto. Ha scritto il libro con una giornalista di Le Figaro, Rozenn Morgat.



Ece Temelkuran (1973) è una scrittrice e giornalista turca, per anni firma delle testate più importanti del suo Paese. Nel 2012 è stata licenziata dal suo giornale, l'Haberturk, per aver scritto un reportage sul massacro dei curdi al confine tra Turchia e Iraq. Vive ora in Croazia e collabora con autorevoli testate internazionali. Il saggio Come sfasciare un Paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura (Bollati Boringhieri) è stato finalista del Premio Terzani 2020, il nuovo, agile saggio La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore, edito sempre da Bollati Boringhieri (traduzione di Giuliana Olivero), vuole proporre un nuovo linguaggio, che vada oltre il discorso politico, per ripristinare la fede nel genere umano.