Una voce dal cuore, Sacile premia la cantante Eliza Gaiotto

SACILE - «Ad Eliza Gaiotto, 37 anni sacilese artista, cantante, donna affermata che dà lustro al nostro territorio con i suoi successi e intraprendenza artistica». Con questa motivazione a Palazzo Ragazzoni, il sindaco Carlo Spagnol ha consegnato all'artista un riconoscimento per i traguardi conquistati in carriera. Eliza ha ringraziato i rappresentanti istituzionali della sua città, tra cui l'assessore Ruggero Spagnol. Il sindaco Spagnol ha espresso «il più vivo compiacimento mio personale e dell'intera città per i prestigiosi premi e obiettivi ottenuti dalla nostra illustre e bravissima artista Eliza G. Non può che inorgoglire noi sacilesi sapere di essere rappresentati per quello che riguarda la musica nel mondo da una voce richiesta e apprezzata in Italia e a livello internazionale». Una voce incredibile che gli stessi sacilesi hanno potuto ascoltare dal vivo in occasione delle diverse iniziative musicali in città, in particolare durante il periodo estivo: ancora forti i ricordi delle sue partecipazioni alle serate del concorso nazionale Una Voce dal Livenza.



Eliza, cantante e compositrice italiana conosciuta nella scena Urban/Pop internazionale, in particolare in America Latina, è l'unica artista italiana ad essere stata inserita tra le 10 performance più emozionanti della storia di The Voice Global nel mondo, con oltre 34 milioni di visualizzazioni per la sua interpretazione di Hurt di Christina Aguilera, vanta la vincita del celebre Festival del circuito Eurovision Cerbul De Aur 2019 in Romania con il brano Altro che favole e trasmesso in diretta in eurovisione, il podio al secondo posto nella categoria Big Internazionali al festival televisivo albanese Kenga Magjike con l'inedito A un passo dal deserto che le è valso inoltre il recente riconoscimento del Premio Lunezia per il valore letterario musicale del brano e per la carriera prolifica dell'Artista. Eliza, inoltre, é stata scelta dal Senato della Repubblica per esibirsi a Palazzo Madama in occasione dell'evento Omaggio allo sport Tricolore, andato in onda in diretta su Rai 1 e dedicato alle vittorie dei campioni italiani nonché volto a valorizzare il patrimonio culturale del Paese. Nel corso degli anni e prima di lei, al Senato si sono esibiti Artisti del calibro di Ennio Morricone, Andrea Bocelli e Massimo Ranieri (solo per citarne alcuni). Eliza é protagonista anche della nuova stagione di All together now 4 in onda su Canale 5, in qualità di giurata nel muro.

M.S.