PRATA DI PORDENONE - Incidente stradale in via Maron 26 a Prata di Pordenone, durante la notte del 2 marzo un'auto si è schiantata per cause ancora da accertare contro un muretto di cinta. All'interno una donna e un uomo sono stati estricati dalla vettura grazie al lavoro congiunto del 118 e vigili del fuoco e trasportati all ospedale di Pordenone. I due, se pur vigili, presentavano ferite importanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza auto e zona circostante.