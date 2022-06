Infarto mentre corre: Dario muore a 50 anni, era il titolare di Pizza Mania a Prata

PRATA DI PORDENONE - Si è sentito male mentre stava correndo ed è crollato a terra, probabilmente colpito da un infarto che non gli ha dato scampo. Dario Masutti, 50 anni, noto titolare di Pizza Mania a Prata, se ne è andato così, lasciando sconvolti la famiglia (era sposato con Michela Biasi ed aveva una figlia, Lisa, di 11 anni) e l'intero paese. Molto amato e apprezzato per la sua giovialità e simpatia, Dario, martedì 14 giugno, aveva voluto festeggiare nella sua pizzeria la vittoria della sindaca Katia Cescon. «È stato lui che ha voluto farmi arrivare alla festa in sella alla sua Harley», ricorda commossa Cescon, «sono profondamente addolorata ed esprimo la vicinanza del nostro Comune alla moglie e alla figlia».