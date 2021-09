L'ufficio postale di Spilimbergo chiude per tre settimane: dove andare, orari e servizi

SPILIMBERGO - Poste Italiane comunica che da sabato 2 a domenica 24 ottobre l'Ufficio Postale di Spilimbergo, sito in via Piazza Borgolucido 10, resterà chiuso per consentire lo svolgimento di lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all'Ufficio postale di Tauriano, sito in via Raffaele Libroia 12, il cui orario per l'occasione sarà potenziato, aprendo anche il turno pomeridiano. Osserverà quindi i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.45.



Ci si potrà rivolgere anche al vicino Ufficio postale di San Giorgio della Richinvelda, sito in via Aquileia 2, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l'azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste italiane www.poste.it. Poste italiane ricorda infine di rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e muniti di misure di protezione, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali. L'Ufficio postale di Spilimbergo riaprirà lunedì 25 ottobre secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La diffusione della notizia ha creato un certo malumore in città e le istituzioni stanno cercando soluzioni tampone soprattutto per le persone anziane che dovessero avere urgenza di raggiungere Tauriano per disbrigare pratiche urgenti e indifferibili. Il problema è legato all'assenza di un vero e proprio servizio Taxi e ai collegamenti con I bus che non sono calibrati per questo tipo di situazione eccezionale.

L.P.