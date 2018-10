Poste a rischio paralisi: «Mancano trenta addetti»

di Davide Lisetto

PORDENONE - La rete provinciale degliha sempre di più il fiato corto. A fare andare in affanno - anche se qualcuno prelude ormai al collasso del sistema degli- è l'ormai cronicache non è certo un problema nuovo. Ma che ora rischia veramente di mostrare delle falle che potrebbero causare ulteriori disagi oltre a quelli che già vengono denunciati dall'utenza, in particolare nel recapito della corrispondenza. A mettere a nudo la debolezza e le plurime difficoltà del servizio postale è stato il recente ritorno agli orari e alle aperture normali di tutti gli uffici territoriali del Friuli occidentale dopo il piano estivo che aveva ridotto gli orari e previsto le aperture alternata di una buona parte degli uffici. «Con il riavvio a pieno regime - sottolinea il sindacato dei dipendenti della Poste - ma con lo stesso personale si sono messe in evidenza le enormi difficoltà che ha il sistema a reggere». Tutte le sigle sindacali avranno un incontro, proprio oggi, con la direzione regionale di Poste Italiane per fare il punto della situazione sugli organici.