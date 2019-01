La Fiat Panda come ariete e poi l'esplosione: colpo da 30mila euro alle Poste

di Alberto Comisso

MORSANO - Unae unaper far saltare in aria lo. Colpo grosso, domenica all'alba, ai danni delle Poste di via Roma a. Erano da poco passate le 5.30 quando i residenti hanno udito un forte: pensavano, inizialmente, si fosse verificato un incidente stradale. La stessa cosa ha pensato anche un giovane del posto che si stava avvicinando allo sportello bancomat per prelevare del denaro: ha visto una densa nube di fumo e ha chiamato immediatamente il 112. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Pordenone insieme a quelli della stazione di Cordovado e del Reparto operativo. Prima dell'arrivo dei militari era stato un metronotte del Corpo vigili notturni, durante un normale controllo del territorio, a notare la porta completamente sfondata. Ingente il bottino: dai primi accertamenti pare che la banda sia fuggita con oltre 30mila euro. Oggi ci saranno ulteriori verifiche sulla cifra visto che l'esplosione ha mandato in tilt il sistema informatico dell'ufficio.