Primi due studenti positivi al Coronavirus in provincia, allerta alla scuola media "Pordenone centro"

PORDENONE - Ci sono i primi due casi di positività al Covid-19 nelle scuole della provincia di Pordenone, e riguardano entrambi un istituto che si trova in pieno centro a Pordenone. La notizia è stata resa ufficiale nella tarda serata di ieri, giovedì 17 settembre: alle scuole medie dell'Istituto comprensivo "Pordenone centro" ci sono due alunni contagiati dal Coronavirus. E in via Gozzi è scattato immediatamente l'allarme. Non è relativo alle condizioni generali di salute dei ragazzi coinvolti, che non destano alcuna preoccupazione, quanto invece alla gestione dei casi da parte dell'Azienda sanitaria, che ha immediatamente messo in campo tutte le operazioni del caso. L'eventualità era prevista, e il protocollo suggerisce la massima prudenza: si lavorerà al fine di evitare la chiusura del plesso, per permettere la prosecuzione delle lezioni agli studenti che non sono entrati in contatto con chi è risultato positivo.